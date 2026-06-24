Канчельскис: Узбекистан не опозорился на ЧМ

«По меркам этого чемпионата мира, Узбекистан попал в группу смерти. Португалия и Колумбия сильно превосходят в классе сборную Узбекистана. Думаю, Россия бы тоже проиграла Португалии и Колумбии. Может, не с таким разгромным счётом, но уступила бы. Узбекистан не опозорился на этом чемпионате мира. Нельзя говорить о каком-то провале и позоре. Тем более впереди ещё один матч», — заявил Канчельскис.