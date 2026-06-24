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Канчельскис: Узбекистан не опозорился на ЧМ

Бывший футболист сборной России считает, что команда уступила соперникам более высокого уровня.

Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира, сообщает Советский спорт.

По словам Канчельскиса, поражения от сборных Португалии и Колумбии не стоит считать провалом для команды Узбекистана.

«По меркам этого чемпионата мира, Узбекистан попал в группу смерти. Португалия и Колумбия сильно превосходят в классе сборную Узбекистана. Думаю, Россия бы тоже проиграла Португалии и Колумбии. Может, не с таким разгромным счётом, но уступила бы. Узбекистан не опозорился на этом чемпионате мира. Нельзя говорить о каком-то провале и позоре. Тем более впереди ещё один матч», — заявил Канчельскис.

Сборная Узбекистана выступает на турнире в группе K. Команда проиграла сборной Португалии со счетом 0:5, а затем уступила сборной Колумбии — 1:3.

Канчельскис отметил, что уровень соперников был слишком высоким, поэтому оценивать игру команды нужно с учетом силы оппонентов.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
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Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
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Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
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Нуну Мендеш
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Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
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Узбекистан
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Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
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1
Удары (всего)
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7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
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Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти