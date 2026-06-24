Канчельскис: Узбекистан не опозорился на ЧМ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира, сообщает Советский спорт.
По словам Канчельскиса, поражения от сборных Португалии и Колумбии не стоит считать провалом для команды Узбекистана.
«По меркам этого чемпионата мира, Узбекистан попал в группу смерти. Португалия и Колумбия сильно превосходят в классе сборную Узбекистана. Думаю, Россия бы тоже проиграла Португалии и Колумбии. Может, не с таким разгромным счётом, но уступила бы. Узбекистан не опозорился на этом чемпионате мира. Нельзя говорить о каком-то провале и позоре. Тем более впереди ещё один матч», — заявил Канчельскис.
Сборная Узбекистана выступает на турнире в группе K. Команда проиграла сборной Португалии со счетом 0:5, а затем уступила сборной Колумбии — 1:3.
Канчельскис отметил, что уровень соперников был слишком высоким, поэтому оценивать игру команды нужно с учетом силы оппонентов.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти