Ромеро пропустит матч Аргентины с Иорданией

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро пропустит матч группового этапа чемпионата мира против сборной Иордании, сообщает TyC Sports.
По данным источника, у футболиста возникли опасения из-за удара в правое колено, полученного в игре со сборной Австрии.
Ромеро был заменен в матче с австрийцами. Первоначально повреждение не считалось серьезным, поэтому игроку не будут проводить дополнительные медицинские обследования.
Несмотря на это, тренерский штаб сборной Аргентины решил не рисковать защитником. Ромеро не сыграет против сборной Иордании в ближайшую субботу.
Сборная Аргентины выступает на чемпионате мира в группе J. Соперниками команды являются сборные Алжира, Австрии и Иордании.