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Ромеро пропустит матч Аргентины с Иорданией

Защитника не будут дополнительно обследовать после удара в колено, но он не сыграет в ближайшей встрече.

Источник: Reuters

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро пропустит матч группового этапа чемпионата мира против сборной Иордании, сообщает TyC Sports.

По данным источника, у футболиста возникли опасения из-за удара в правое колено, полученного в игре со сборной Австрии.

Ромеро был заменен в матче с австрийцами. Первоначально повреждение не считалось серьезным, поэтому игроку не будут проводить дополнительные медицинские обследования.

Несмотря на это, тренерский штаб сборной Аргентины решил не рисковать защитником. Ромеро не сыграет против сборной Иордании в ближайшую субботу.

Сборная Аргентины выступает на чемпионате мира в группе J. Соперниками команды являются сборные Алжира, Австрии и Иордании.

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