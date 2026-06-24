Губерниев назвал Францию фаворитом ЧМ-2026 и заявил, что верит в Германию

«По-прежнему считаю фаворитом Францию. Очень надеюсь, что Аргентина пройдет максимально далеко. Абсолютно зря списывают со счетов немцев с очень хорошим, мюллерообразным нападающим Ундавом, который вышел во втором матче и начал играть мощного центрфорварда. Другой вопрос, как их уместить с Хаверцом на поле с самого начала. Я почему-то в немцев верю», — сказал Губерниев.