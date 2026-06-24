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Губерниев назвал Францию фаворитом ЧМ-2026 и заявил, что верит в Германию

Комментатор также надеется, что сборная Аргентины пройдет максимально далеко.

Источник: РИА "Новости"

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира-2026. Также он отметил Аргентину и Германию, сообщает «Матч ТВ».

«По-прежнему считаю фаворитом Францию. Очень надеюсь, что Аргентина пройдет максимально далеко. Абсолютно зря списывают со счетов немцев с очень хорошим, мюллерообразным нападающим Ундавом, который вышел во втором матче и начал играть мощного центрфорварда. Другой вопрос, как их уместить с Хаверцом на поле с самого начала. Я почему-то в немцев верю», — сказал Губерниев.

Франция после двух туров набрала 6 очков в группе I и досрочно вышла в плей-офф. В следующем матче команда Дидье Дешама сыграет с Норвегией за первое место.

Аргентина также набрала 6 очков, победив Австрию и Алжир в группе J, и обеспечила себе выход в плей-офф. В заключительном туре команда Лионеля Скалони встретится с Иорданией.

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна выиграла два стартовых матча группового этапа. В третьем туре немцы 25 июня сыграют с Эквадором.