Губерниев назвал Францию фаворитом ЧМ-2026 и заявил, что верит в Германию

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира-2026. Также он отметил Аргентину и Германию, сообщает «Матч ТВ».
«По-прежнему считаю фаворитом Францию. Очень надеюсь, что Аргентина пройдет максимально далеко. Абсолютно зря списывают со счетов немцев с очень хорошим, мюллерообразным нападающим Ундавом, который вышел во втором матче и начал играть мощного центрфорварда. Другой вопрос, как их уместить с Хаверцом на поле с самого начала. Я почему-то в немцев верю», — сказал Губерниев.
Франция после двух туров набрала 6 очков в группе I и досрочно вышла в плей-офф. В следующем матче команда Дидье Дешама сыграет с Норвегией за первое место.
Аргентина также набрала 6 очков, победив Австрию и Алжир в группе J, и обеспечила себе выход в плей-офф. В заключительном туре команда Лионеля Скалони встретится с Иорданией.
Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна выиграла два стартовых матча группового этапа. В третьем туре немцы 25 июня сыграют с Эквадором.