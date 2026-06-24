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Бубнов назвал сильнейшего тренера на чемпионате мира — 2026

Эксперт считает, что у наставника сборной Франции Дидье Дешама нет конкурентов среди тренеров команд-фаворитов.

Источник: Reuters

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов назвал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама сильнейшим тренером чемпионата мира-2026. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Эксперту предложили выбрать лучшего тренера турнира, не называя возглавляющего сборную Бразилии Карло Анчелотти.

«На мой взгляд, если из всех фаворитов брать, не беру этих, аутсайдеров… На мой взгляд, это Дешам. И ему конкурентов нет», — сказал Бубнов.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирака (3:0) стал для него 20-м на чемпионатах мира в качестве тренера. По этому показателю он сравнялся с Борой Милутиновичем, Оскаром Табаресом и Марио Загалло.

Франция набрала 6 очков после двух туров в группе I и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Команда Дешама обыграла Сенегал (3:1) и Ирак (3:0), а в заключительном туре группового этапа сыграет с Норвегией 26 июня.

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