Бубнов назвал сильнейшего тренера на чемпионате мира — 2026

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирака (3:0) стал для него 20-м на чемпионатах мира в качестве тренера. По этому показателю он сравнялся с Борой Милутиновичем, Оскаром Табаресом и Марио Загалло.