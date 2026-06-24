Кирьяков предположил, что ФИФА сократит число команд на ЧМ

«Немного раздутое количество команд, которое создает больше проходных матчей, которые неинтересно смотреть, и это стоит признать. Думаю, что ФИФА сделает выводы и вряд ли в будущем еще пойдет на увеличение команд, а может, проанализировав этот чемпионат, примет логическое решение сократить количество участников. Есть несколько откровенно слабых команд, которым не место в финальной стадии чемпионата мира. Много будет мнений, разных обсуждений и высказываний, и думаю, что придут к тому, чтобы за счет сокращения таких матчей, еще сильнее повысить интерес к турниру», — цитирует Кирьякова РИА Новости.