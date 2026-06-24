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Кирьяков предположил, что ФИФА сократит число команд на ЧМ

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что ФИФА сделает выводы после проведения чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Немного раздутое количество команд, которое создает больше проходных матчей, которые неинтересно смотреть, и это стоит признать. Думаю, что ФИФА сделает выводы и вряд ли в будущем еще пойдет на увеличение команд, а может, проанализировав этот чемпионат, примет логическое решение сократить количество участников. Есть несколько откровенно слабых команд, которым не место в финальной стадии чемпионата мира. Много будет мнений, разных обсуждений и высказываний, и думаю, что придут к тому, чтобы за счет сокращения таких матчей, еще сильнее повысить интерес к турниру», — цитирует Кирьякова РИА Новости.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

56-летний Сергей Кирьяков в сезоне-2023/24 был главным тренером выступавшего в Первой лиге клуба «Ленинградец», который по итогам кампании вылетел в третий по силе футбольный дивизион страны. Во время карьеры футблиста Кирьяков выступал на позиции нападающего за московское «Динамо», «Карслруэ», «Гамбург», китайские клубы «Юньнань» и «Шаньдун». В общей сложности за сборные СССР, СНГ и России Кирьяков провел 38 матчей, в которых забил 15 мячей.