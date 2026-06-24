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Егор Титов раскрыл, что его разочаровало на чемпионате мира

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что его разочаровало на проходящем в эти дни чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Что вас разочаровало на чемпионате мира?

— Не нравится количество сборных в финальной стадии, можете считать меня ярым противником нового регламента. Я еще помню, когда на чемпионате Европы 1988 года играли восемь команд, когда в финале Марко ван Бастен забил сумасшедший гол величайшему Дасаеву. На чемпионатах мира раньше было 16 сборных — только сильнейшие на планете, потом их стало 24 и стали возникать сомнения, затем — 32. Ладно, ок. Но теперь их 48, почти четверть всех сборных, которые входят в ФИФА. И для меня подобное — безобразие. Да, это праздник для болельщиков, шанс для маленьких команд, но на таких турнирах должны играть лучшие. Правильно сказал Сергей Семак, к которому я отношусь с большим уважением, что это всё про огромные деньги. Все эти нововведения, как и пауза на водопой, а, точнее, на рекламу, придуманы для Америки. Каждый такой перерыв — сумасшедшие деньги, — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1995 -го по 2008 год, с 2000 года был капитаном команды. В общей сложности он провел за красно-белых 444 матча, в которых забил 105 мячей и отдал 87 голевых передач. Титов является рекордсменом клуба в постсоветский период по числу сыгранных матчей, уступая за всю историю только Федору Черенкову (494). Со «Спартаком» Титов выиграл 11 титулов: шесть раз становился чемпионом России (1996−2001), дважды выигрывал Кубок страны (1998, 2003) и трижды побеждал в Кубке чемпионов Содружества (1999−2001).

После ухода из «Спартака» Титов выступал за подмосковные «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал». После окончания игровой карьеры он входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке» и красноярском «Енисее».