Егор Титов раскрыл, что его разочаровало на чемпионате мира

— Не нравится количество сборных в финальной стадии, можете считать меня ярым противником нового регламента. Я еще помню, когда на чемпионате Европы 1988 года играли восемь команд, когда в финале Марко ван Бастен забил сумасшедший гол величайшему Дасаеву. На чемпионатах мира раньше было 16 сборных — только сильнейшие на планете, потом их стало 24 и стали возникать сомнения, затем — 32. Ладно, ок. Но теперь их 48, почти четверть всех сборных, которые входят в ФИФА. И для меня подобное — безобразие. Да, это праздник для болельщиков, шанс для маленьких команд, но на таких турнирах должны играть лучшие. Правильно сказал Сергей Семак, к которому я отношусь с большим уважением, что это всё про огромные деньги. Все эти нововведения, как и пауза на водопой, а, точнее, на рекламу, придуманы для Америки. Каждый такой перерыв — сумасшедшие деньги, — приводит слова Титова «Матч ТВ».