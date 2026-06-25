Иран потребовал отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на своем матче

«Федерация футбола Исламской Республики Иран очень серьезно относится к этому вопросу и изложила свою позицию перед ФИФА. Иран и Египет — две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные ценности. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе», — сказал представитель FFIRI.