Иран потребовал отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на своем матче

Матч пройдет в Сиэтле в субботу, 27 июня. Еще до жеребьевки финального турнира было анонсировано, что в этот день на «Люмен Филд» состоится специальный матч ЧМ-2026 за «инклюзивность и уважение», посвященный инициативам по поддержке ЛГБТ-сообщества.
«Федерация футбола Исламской Республики Иран очень серьезно относится к этому вопросу и изложила свою позицию перед ФИФА. Иран и Египет — две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные ценности. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе», — сказал представитель FFIRI.
Ранее сообщалось, что ФИФА не удовлетворила обращения федераций футбола Египта и Ирана, заявив, что формат встречи основан на принципах «инклюзивности и уважения» и не подлежит корректировке под требования отдельных стран.
После двух туров сборная Египта с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы G, а сборная Ирана с двумя очками занимает вторую строчку. Начало матча — в 06:00 по московскому времени.
* — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.