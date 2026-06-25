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Иран потребовал отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на своем матче

Федерация футбола Ирана (FFIRI) обратилась в ФИФА с просьбой не проводить церемонии и не использовать ЛГБТ*-атрибутику во время матча ЧМ-2026 против Египта. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч пройдет в Сиэтле в субботу, 27 июня. Еще до жеребьевки финального турнира было анонсировано, что в этот день на «Люмен Филд» состоится специальный матч ЧМ-2026 за «инклюзивность и уважение», посвященный инициативам по поддержке ЛГБТ-сообщества.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа G, 27.06.2026, 6:00
Египет
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Иран
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«Федерация футбола Исламской Республики Иран очень серьезно относится к этому вопросу и изложила свою позицию перед ФИФА. Иран и Египет — две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные ценности. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе», — сказал представитель FFIRI.

Ранее сообщалось, что ФИФА не удовлетворила обращения федераций футбола Египта и Ирана, заявив, что формат встречи основан на принципах «инклюзивности и уважения» и не подлежит корректировке под требования отдельных стран.

После двух туров сборная Египта с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы G, а сборная Ирана с двумя очками занимает вторую строчку. Начало матча — в 06:00 по московскому времени.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.