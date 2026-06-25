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Канада выдали лишь 41% из запрошенных болельщиками виз на ЧМ

Канадские власти одобрили менее половины визовых заявлений, поданных иностранными болельщиками для поездки на матчи чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал CTV.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным CTV, канадское министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства получило почти 17 тыс. запросов на выдачу виз из более чем 160 стран, включая Россию. Из них были согласованы лишь 41% заявлений.

Больше всего заявок поступило из Ганы, чья национальная сборная 17 июня в Торонто сыграла матч с командой Панамы (1:0). В итоге из 1 725 запросов на туристические визы для ганских болельщиков канадские власти удовлетворили лишь 11% из них.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места. В Канаде игры проходят в Ванкувере и Торонто.

Гана
1:0
Первый тайм: 0:0
Панама
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
18.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 42942 зрителя
Главные тренеры
Карлуш Кейрош
Томас Кристиансен
Голы
Гана
Калеб Йиренкий
(Брэндон Томас-Асанте)
90+5′
Составы команд
Гана
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
16′
1
Лоуренс Ати-Зиджи
46′
16
Бенджамин Асаре
24
Эрнест Нуама
58′
10
Брэндон Томас-Асанте
22
Камалдин Сулемана
58′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
87′
25
Принс Квабена Аду
15
Элиша Овусу
78′
8
Кваси Сибо
Панама
22
Орландо Москера
13
Джованни Рамос
16
Андреас Андраде
3
Хосе Кордоба
23
Микаэль Мурильо
14
Карлос Харви
90+9′
11
Эдгар Йоэль Барсенас
2
Сесар Блэкмен
72′
90′
20
Анибаль Годой
18
Сесилио Уотерман
63′
17
Хосе Фахардо
6
Кристиан Мартинес
63′
24
Азариас Лондоньо
7
Хосе Луис Родригес
74′
10
Исмаэль Диас
Статистика
Гана
Панама
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
2
4
Угловые
2
2
Фолы
8
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти