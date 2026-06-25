Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко назвал Канаду открытием чемпионата мира-2026. Об этом он сказал в эфире программы «Улетный футбол» на «Матч ТВ».
«Забивать за сборную на больших турнирах для сборных — это особые эмоции, это другая атмосфера, нежели на чемпионате России. Голы Англии, Голландии остаются в голове. Это другие особые турниры, на которых не каждому футболисту суждено поиграть. Но я на чемпионатах мира ни разу не играл, у меня два чемпионата Европы.
Канада — открытие, крепкая команда. Швейцария сильнее по футболистам, но Канада играет дома. У нее намного больше болельщиков. Джеко не наигрался, может, денег мало заработал. Но понятно, что хочется сыграть на таком турнире. Он человек-касание. Ясно, что это его последний турнир», — сказал Павлюченко.
Экс-форвард также высказался о других матчах игрового дня.
«Для меня Шотландия никогда не была сильной командой, они всегда бьются, но не более того. Но у бразильцев мастерство выше. А марокканцы, видимо, недооценили гаитян. Для Изидора, для нападающего с ударом, 25 метров — ерунда. Игроки ЮАР в моем представлении должны биться, толкаться, бежать, а говорить о комбинационном футболе не приходиться. Бей-беги, как получится», — добавил Павлюченко.
В третьем туре группового этапа Канада уступила Швейцарии со счетом 1:2, но обе команды вышли в 1/16 финала. Также в плей-офф пробились Мексика, ЮАР, Бразилия и Марокко.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.
Мурат Якин
Джесси Марш
Рубен Варгас
(Жоан Манзамби)
46′
Жоан Манзамби
(Бриль Эмболо)
57′
Промис Дэвид
(Натан Салиба)
76′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
32′
25
Лука Хакес
74′
3
Сильван Видмер
15
Джибриль Соу
74′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
80′
11
Дан Ндой
9
Жоан Манзамби
85′
16
Кристиан Фасснахт
7
Бриль Эмболо
85′
26
Седрик Иттен
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
4
Люк Де Фужероль
13
Дерек Корнелиус
25
Натан Салиба
10
Джонатан Дэвид
22
Ричи Ларея
83′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
74′
24
Промис Дэвид
20
Али Ахмед
58′
7
Стивен Эуштакиу
6
Матье Шуаньер
58′
11
Лиам Миллар
87′
9
Кайл Ларин
32′
58′
12
Тани Олувасейи
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Боковой судья
Рафаэл Алвес
(Бразилия)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти