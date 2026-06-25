Павлюченко назвал Канаду открытием чемпионата мира-2026

«Забивать за сборную на больших турнирах для сборных — это особые эмоции, это другая атмосфера, нежели на чемпионате России. Голы Англии, Голландии остаются в голове. Это другие особые турниры, на которых не каждому футболисту суждено поиграть. Но я на чемпионатах мира ни разу не играл, у меня два чемпионата Европы.



Канада — открытие, крепкая команда. Швейцария сильнее по футболистам, но Канада играет дома. У нее намного больше болельщиков. Джеко не наигрался, может, денег мало заработал. Но понятно, что хочется сыграть на таком турнире. Он человек-касание. Ясно, что это его последний турнир», — сказал Павлюченко.