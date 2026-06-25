Матч ЧМ-2026 Норвегия — Франция находится под угрозой срыва

На ЧМ-2026 действует американский протокол безопасности при грозах для открытых мероприятий, согласно которому при появлении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный таймер, который сбрасывается при каждом новом ударе молнии.