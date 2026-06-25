Матч ЧМ-2026 Норвегия — Франция находится под угрозой срыва

Встреча должна пройти в Бостоне в пятницу, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
По информации источника, метеорологическая служба США предупредила о приближении «потенциально опасных гроз» к месту проведения игры, в связи с чем матч может быть прерван или перенесен.
На ЧМ-2026 действует американский протокол безопасности при грозах для открытых мероприятий, согласно которому при появлении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный таймер, который сбрасывается при каждом новом ударе молнии.
Неблагоприятный прогноз погоды был перед предыдущей игрой сборной Франции против Ирака (3:0). Встреча в Филадельфии началась вовремя, однако из-за непогоды перерыв между таймами затянулся более чем на два часа.
После двух туров сборная Франции с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы I, опережая Норвегию по дополнительным показателям. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.