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День в истории: 1 июля 2018 года сборная России по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

1 июля 2018 года сборная России по футболу совершила исторический прорыв: в Москве она обыграла Испанию в ⅛ финала чемпионата мира и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Основное время матча на стадионе «Лужники» завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте мяч после подачи со штрафного попал в ногу Сергея Игнашевича и оказался в воротах россиян, но еще до перерыва Артем Дзюба сравнял счет ударом с пенальти. В дополнительное время соперники голов не забили, и судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти.

В послематчевой лотерее россияне оказались точнее — 4:3. Свои попытки реализовали Федор Смолов, Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев, а голкипер Игорь Акинфеев стал одним из главных героев встречи, отразив пенальти в решающий момент.

Эта победа стала не только спортивной сенсацией, но и важной вехой для всего российского футбола. Сборная России впервые вышла из группы на чемпионате мира и сразу дошла до четвертьфинала, где 7 июля в Сочи сыграла с Хорватией.

Матч с Испанией моментально вошел в историю как одна из самых эмоциональных игр домашнего ЧМ-2018. Для многих болельщиков именно он стал моментом, когда сборная России впервые за долгое время объединила страну и подарила ощущение большого футбольного праздника.

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