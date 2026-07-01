День в истории: 1 июля 2018 года сборная России по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

Основное время матча на стадионе «Лужники» завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте мяч после подачи со штрафного попал в ногу Сергея Игнашевича и оказался в воротах россиян, но еще до перерыва Артем Дзюба сравнял счет ударом с пенальти. В дополнительное время соперники голов не забили, и судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти.
В послематчевой лотерее россияне оказались точнее — 4:3. Свои попытки реализовали Федор Смолов, Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев, а голкипер Игорь Акинфеев стал одним из главных героев встречи, отразив пенальти в решающий момент.
Эта победа стала не только спортивной сенсацией, но и важной вехой для всего российского футбола. Сборная России впервые вышла из группы на чемпионате мира и сразу дошла до четвертьфинала, где 7 июля в Сочи сыграла с Хорватией.
Матч с Испанией моментально вошел в историю как одна из самых эмоциональных игр домашнего ЧМ-2018. Для многих болельщиков именно он стал моментом, когда сборная России впервые за долгое время объединила страну и подарила ощущение большого футбольного праздника.