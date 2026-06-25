«Можно три недели спать». Майкл Оуэн — о новом формате ЧМ-2026

«Этот формат с 48 командами невероятно снисходителен. Времена, когда один неудачный результат мог отправить ведущую сборную домой, прошли. На протяжении всего турнира я шутил, что можно почти три недели спать, а проснуться только тогда, когда начнется плей-офф, потому что именно тогда начинается настоящая конкуренция. Групповой этап, конечно, важен, но в большей степени он связан с налаживанием ритма, поддержанием физической формы, ротацией игроков и поиском оптимального момента», — написал Оуэн.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, которые заняли или займут первые два места в своих группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.
Несмотря на то, что в плей-офф выходят 32 из 48 команд, групповой этап не смогли преодолеть сборные Турции и Чехии.