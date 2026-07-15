День в истории: 15 июля 2018 года в Москве победой Франции завершился чемпионат мира

Чемпионат мира-2018 проходил в России и запомнился не только победой французов, но и настоящим футбольным праздником, которым стал этот мундиаль. Также турнир стал площадкой для футбольных инноваций: на нем впервые использовалась система VAR, когда арбитры смогли просматривать видео со спорными моментами, а также были разрешены четвертые замены в тех случаях, когда матч переход в овертайм.