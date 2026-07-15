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День в истории: 15 июля 2018 года в Москве победой Франции завершился чемпионат мира

15 июля 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Франция во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира, обыграв Хорватию со счётом 4:2.
Матч начался с автогола: на 18-й минуте хорватский форвард Марио Манджукич забил в собственные ворота, и Франция вышла вперёд 1:0. Хорватия ответила на 28-й минуте: полузащитник Иван Перишич сравнял счет. До перерыва форвард Антуан Гризманн реализовал пенальти на 39-й минуте, и Франция снова вышла вперёд 2:1.

В первой половине второго тайма французы увеличили своё преимущество: полузащитник Поль Погба забил на 59-й минуте (3:1), а нападающий Килиан Мбаппе на 65-й минуте — 4:1. На 69-й минуте Манджукич забил ответный гол, но Франция уже не позволила Хорватии изменить ход матча. Финал завершился со счетом 4:2.

Франция стала двукратным чемпионом мира, одержав победу в мировом первенстве спустя 20 лет после домашнего триумфа 1998 года. Хорватиские футболисты впервые в истории дошли до финала турнира, и их серебряные медали навсегда вошли в истории футболу.

Чемпионат мира-2018 проходил в России и запомнился не только победой французов, но и настоящим футбольным праздником, которым стал этот мундиаль. Также турнир стал площадкой для футбольных инноваций: на нем впервые использовалась система VAR, когда арбитры смогли просматривать видео со спорными моментами, а также были разрешены четвертые замены в тех случаях, когда матч переход в овертайм.

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