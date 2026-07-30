День в истории: 30 июля 1930 года Уругвай стал первым в истории чемпионом мира по футболу

Первый чемпионат мира проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года и стал стартом нового турнира ФИФА, который со временем превратился в главное футбольное соревнование планеты. Страна-хозяйка была выбрана неслучайно: Уругвай отмечал столетие независимости, а также считался одной из сильнейших футбольных держав своего времени после побед на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.