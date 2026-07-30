День в истории: 30 июля 1930 года Уругвай стал первым в истории чемпионом мира по футболу

В финале домашнего турнира уругвайцы обыграли Аргентину со счетом 4:2 и вписали свое имя в историю мирового футбола.
Первый чемпионат мира проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года и стал стартом нового турнира ФИФА, который со временем превратился в главное футбольное соревнование планеты. Страна-хозяйка была выбрана неслучайно: Уругвай отмечал столетие независимости, а также считался одной из сильнейших футбольных держав своего времени после побед на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.
Финал состоялся на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который был построен специально к турниру. Матч собрал десятки тысяч зрителей и стал кульминацией первого чемпионата мира. К концу первого тайма Аргентина вела в счете, но после перерыва хозяева сумели переломить ход встречи, обеспечив себе историческую победу.
Лучшим бомбардиром турнира стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший 8 голов. Всего в чемпионате приняли участие 13 сборных, а победа Уругвая закрепила за страной статус одной из ведущих футбольных держав того времени.
Именно 30 июля 1930 года началась история чемпионатов мира в их современном понимании, а Уругвай навсегда остался первым обладателем главного футбольного трофея.