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День в истории: 30 июля 1930 года Уругвай стал первым в истории чемпионом мира по футболу

30 июля 1930 года в Монтевидео сборная Уругвая завоевала первый в истории титул чемпиона мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале домашнего турнира уругвайцы обыграли Аргентину со счетом 4:2 и вписали свое имя в историю мирового футбола.

Первый чемпионат мира проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года и стал стартом нового турнира ФИФА, который со временем превратился в главное футбольное соревнование планеты. Страна-хозяйка была выбрана неслучайно: Уругвай отмечал столетие независимости, а также считался одной из сильнейших футбольных держав своего времени после побед на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.

Финал состоялся на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который был построен специально к турниру. Матч собрал десятки тысяч зрителей и стал кульминацией первого чемпионата мира. К концу первого тайма Аргентина вела в счете, но после перерыва хозяева сумели переломить ход встречи, обеспечив себе историческую победу.

Лучшим бомбардиром турнира стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший 8 голов. Всего в чемпионате приняли участие 13 сборных, а победа Уругвая закрепила за страной статус одной из ведущих футбольных держав того времени.

Именно 30 июля 1930 года началась история чемпионатов мира в их современном понимании, а Уругвай навсегда остался первым обладателем главного футбольного трофея.