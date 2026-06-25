«Он может играть до 50 лет». Джорджина — о мотивации Роналду

«Я часто говорю: “Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью”. На это он отвечает: “Вы для меня всё, а футбол — это моя страсть”. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», — заявила Джорджина Родригес.