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«Он может играть до 50 лет». Джорджина — о мотивации Роналду

В одном из выпусков реалити-шоу «Я — Джорджина», выходящего на Netflix, невеста Криштиану Роналду объяснила мотивацию португальца продолжать играть в футбол.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я часто говорю: “Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью”. На это он отвечает: “Вы для меня всё, а футбол — это моя страсть”. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», — заявила Джорджина Родригес.

На чемпионате мира 2026 года португальский форвард отметился дублем в матче группового этапа против сборной Узбекистана.

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.