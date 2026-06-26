Тренер Японии высказался в преддверии матча плей-офф с Бразилией

«Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что можем пройти дальше. Будем к этому готовиться. Мы провели товарищеский матч в Японии в октябре 2025-го и победили их со счетом 3:2. Возможно, из-за этого они еще больше мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.



Раньше для Бразилии Япония была легким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира.



В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. Уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись», приводит слова Мориясу ESPN.