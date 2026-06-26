Тренер Японии высказался в преддверии матча плей-офф с Бразилией

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 (1:1). Команда набрала 5 очков и заняла второе место в группе F, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
В 1/16 финала Япония 29 июня сыграет с Бразилией в Хьюстоне.
«Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что можем пройти дальше. Будем к этому готовиться. Мы провели товарищеский матч в Японии в октябре 2025-го и победили их со счетом 3:2. Возможно, из-за этого они еще больше мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.
Раньше для Бразилии Япония была легким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира.
В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. Уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись», приводит слова Мориясу ESPN.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти