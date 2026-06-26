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Тренер Японии высказался в преддверии матча плей-офф с Бразилией

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу с командой Бразилии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 (1:1). Команда набрала 5 очков и заняла второе место в группе F, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

В 1/16 финала Япония 29 июня сыграет с Бразилией в Хьюстоне.

«Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что можем пройти дальше. Будем к этому готовиться. Мы провели товарищеский матч в Японии в октябре 2025-го и победили их со счетом 3:2. Возможно, из-за этого они еще больше мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.

Раньше для Бразилии Япония была легким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира.

В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. Уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись», приводит слова Мориясу ESPN.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.


Япония
1:1
Первый тайм: 0:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
26.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Голы
Япония
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Швеция
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
Составы команд
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Статистика
Япония
Швеция
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
5
Угловые
2
8
Фолы
20
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти