Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
5.18
X
4.70
П2
1.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.95
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Суарес объяснил, почему Месси остается лучшим даже в 39 лет

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением об игре своего одноклубника Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний капитан сборной Аргентины в первых двух матчах на ЧМ-2026 забил пять мячей и лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира. Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться. Матч против Австрии стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом просто продолжал бороться. Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась — это было бы признаком слабости команды. Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться — и в итоге он забил два гола», — сказал Суарес.

Месси довел общее количество забитых мячей на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.

После двух туров сборная Аргентины с шестью очками возглавляет группу J. В воскресенье, 28 июня, действующие чемпионы мира в Далласе сыграют против сборной Иордании. Начало матча — в 05:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
17.75
X
8.00
П2
1.18