Суарес объяснил, почему Месси остается лучшим даже в 39 лет

39-летний капитан сборной Аргентины в первых двух матчах на ЧМ-2026 забил пять мячей и лидирует в списке лучших бомбардиров.
«Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира. Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться. Матч против Австрии стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом просто продолжал бороться. Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась — это было бы признаком слабости команды. Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться — и в итоге он забил два гола», — сказал Суарес.
Месси довел общее количество забитых мячей на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.
После двух туров сборная Аргентины с шестью очками возглавляет группу J. В воскресенье, 28 июня, действующие чемпионы мира в Далласе сыграют против сборной Иордании. Начало матча — в 05:00 по московскому времени.