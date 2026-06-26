Суарес объяснил, почему Месси остается лучшим даже в 39 лет

«Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира. Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться. Матч против Австрии стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом просто продолжал бороться. Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась — это было бы признаком слабости команды. Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться — и в итоге он забил два гола», — сказал Суарес.