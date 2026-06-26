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Экс-партнер Роналду: я бы не ставил его в старт в каждом матче

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду не должен выходить в стартовом составе сборной Португалии в каждом матче. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

41-летний португалец оформил дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0). В первой игре против ДР Конго (1:1) Роналду не отметился результативными действиями. В обоих играх звездный португалец отыграл все 90 минут.

«Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче. Роберто Мартинесу платят большие деньги. То, как ты объясняешь такие решения футболисту, определяет, как он их воспримет. Если не обсудить это с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если заменить его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: “Подожди минуту”.

Если же сказать: “Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…” Тогда это должно сработать. Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счетом 3:0, — это ошибка», — сказал Фердинанд.

С 2003 по 2009 год Фердинанд и Роналду вместе играли за «Манчестер Юнайтед».

После двух туров сборная Португалии с четырьмя очками занимает второе место в группе K, отставая от Колумбии на два балла. В ночь на воскресенье, 28 июня, команды сыграют друг с другом в Майами за первое место в группе. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.

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