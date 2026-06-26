Экс-партнер Роналду: я бы не ставил его в старт в каждом матче

«Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче. Роберто Мартинесу платят большие деньги. То, как ты объясняешь такие решения футболисту, определяет, как он их воспримет. Если не обсудить это с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если заменить его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: “Подожди минуту”.



Если же сказать: “Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…” Тогда это должно сработать. Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счетом 3:0, — это ошибка», — сказал Фердинанд.