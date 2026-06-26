Нойер не нашел своей вины в победном голе Эквадора Германии

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера по команде Гонсало Плата опередил немецкого вратаря в борьбе за мяч и забил победный гол.
«Беру ли я на себя вину за второй пропущенный гол? Нет. Это был совершенно обычный удар головой и я просто пытался поймать мяч. Это совершенно нормальная ситуация. Любой вратарь, когда-либо игравший в эту игру, знает, что я должен занять такую позицию и попытаться поймать мяч именно так. Это удар головой, и ты пытаешься добраться до мяча. Конечно, это выглядит неудачно, потому что я стою прямо там, но это не была моя ошибка.
А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать. Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую позицию. Другого варианта не было», — сказал Нойер.
40-летний Нойер проводит свой пятый чемпионат мира в карьере. На групповом этапе он пропускал голы в каждом из трех матчей, в том числе от сборной Кюрасао (7:1).
Сборная Германии с шестью очками выиграла группу Е и в 1/16 финала сыграет с одной из команд, которые займут третье место. Матч пройдет в понедельник, 29 июня, в Бостоне.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти