Нойер не нашел своей вины в победном голе Эквадора Германии

«Беру ли я на себя вину за второй пропущенный гол? Нет. Это был совершенно обычный удар головой и я просто пытался поймать мяч. Это совершенно нормальная ситуация. Любой вратарь, когда-либо игравший в эту игру, знает, что я должен занять такую ​​позицию и попытаться поймать мяч именно так. Это удар головой, и ты пытаешься добраться до мяча. Конечно, это выглядит неудачно, потому что я стою прямо там, но это не была моя ошибка.



А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать. Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую ​​позицию. Другого варианта не было», — сказал Нойер.