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Нойер не нашел своей вины в победном голе Эквадора Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал второй пропущенный гол в матче 3-го тура группового этапа против Эквадора (1:2). Об этом сообщает Bayern & Germany.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера по команде Гонсало Плата опередил немецкого вратаря в борьбе за мяч и забил победный гол.

«Беру ли я на себя вину за второй пропущенный гол? Нет. Это был совершенно обычный удар головой и я просто пытался поймать мяч. Это совершенно нормальная ситуация. Любой вратарь, когда-либо игравший в эту игру, знает, что я должен занять такую ​​позицию и попытаться поймать мяч именно так. Это удар головой, и ты пытаешься добраться до мяча. Конечно, это выглядит неудачно, потому что я стою прямо там, но это не была моя ошибка.

А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать. Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую ​​позицию. Другого варианта не было», — сказал Нойер.

40-летний Нойер проводит свой пятый чемпионат мира в карьере. На групповом этапе он пропускал голы в каждом из трех матчей, в том числе от сборной Кюрасао (7:1).

Сборная Германии с шестью очками выиграла группу Е и в 1/16 финала сыграет с одной из команд, которые займут третье место. Матч пройдет в понедельник, 29 июня, в Бостоне.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти