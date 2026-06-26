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Клопп отказался обсуждать слова Швайнштайгера о Кот-д’Ивуаре

Бывший тренер «Ливерпуля» прервал интервью после вопроса о высказывании Бастиана Швайнштайгера.

Источник: AP 2024

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать слова Бастиана Швайнштайгера об игре сборной Кот-д’Ивуара. Видео опубликовано Eurosport.

Ранее экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д’Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий».

Клопп прервал интервью, когда журналист попросил его высказаться по поводу этих слов.

«Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако то, что всем нравится — не моя работа», — сказал Клопп.

Немецкий тренер отметил, что считает тему слишком серьезной и не уверен, какие слова были бы уместны.

«Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать. Для африканцев это одно, для других людей — другое. Это не для меня», — добавил Клопп.