Клопп отказался обсуждать слова Швайнштайгера о Кот-д’Ивуаре

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать слова Бастиана Швайнштайгера об игре сборной Кот-д’Ивуара. Видео опубликовано Eurosport.
Ранее экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д’Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий».
Клопп прервал интервью, когда журналист попросил его высказаться по поводу этих слов.
«Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако то, что всем нравится — не моя работа», — сказал Клопп.
Немецкий тренер отметил, что считает тему слишком серьезной и не уверен, какие слова были бы уместны.
«Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать. Для африканцев это одно, для других людей — другое. Это не для меня», — добавил Клопп.