На ЧМ не отменят акцию в поддержку ЛГБТ* вопреки просьбе команд

«После жеребьевки команд-участниц матча наш подход остался неизменным. Мы рады показать всему миру, приветствовать всех и отпраздновать это событие всем сообществом», — сказал главный директор по вопросам наследия в оргкомитете чемпионата мира в Сиэтле Лео Флор.