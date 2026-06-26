Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.61
П2
1.64
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.15
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

На ЧМ не отменят акцию в поддержку ЛГБТ* вопреки просьбе команд

Власти Сиэтла не отменят акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем группового этапа ЧМ-2026 между сборными Ирана и Египта, несмотря на их просьбу, сообщает телеканал Fox 13.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча заключительного тура группы G пройдет 26 июня.

«После жеребьевки команд-участниц матча наш подход остался неизменным. Мы рады показать всему миру, приветствовать всех и отпраздновать это событие всем сообществом», — сказал главный директор по вопросам наследия в оргкомитете чемпионата мира в Сиэтле Лео Флор.

Флор отметил, что в городе есть как футбольные болельщики, так и те, кто хочет посмотреть акцию:

«Когда люди приедут сюда, они увидят, как люди отмечают День гордости».

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа G, 27.06.2026, 6:00
Египет
-
Иран
-

Еще до жеребьевки финального турнира было анонсировано, что в этот день на «Люмен Филд» состоится специальный матч чемпионата мира за «инклюзивность и уважение», посвященный инициативам по поддержке ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что ФИФА не удовлетворила обращения федераций футбола Египта и Ирана об отмене акции, заявив, что формат встречи основан на принципах «инклюзивности и уважения» и не подлежит корректировке под требования отдельных стран.

После двух туров сборная Египта с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы G. Сборная Ирана с двумя баллами занимает вторую строчку.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.