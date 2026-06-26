На ЧМ не отменят акцию в поддержку ЛГБТ* вопреки просьбе команд

Встреча заключительного тура группы G пройдет 26 июня.
«После жеребьевки команд-участниц матча наш подход остался неизменным. Мы рады показать всему миру, приветствовать всех и отпраздновать это событие всем сообществом», — сказал главный директор по вопросам наследия в оргкомитете чемпионата мира в Сиэтле Лео Флор.
Флор отметил, что в городе есть как футбольные болельщики, так и те, кто хочет посмотреть акцию:
«Когда люди приедут сюда, они увидят, как люди отмечают День гордости».
Еще до жеребьевки финального турнира было анонсировано, что в этот день на «Люмен Филд» состоится специальный матч чемпионата мира за «инклюзивность и уважение», посвященный инициативам по поддержке ЛГБТ-сообщества.
Ранее сообщалось, что ФИФА не удовлетворила обращения федераций футбола Египта и Ирана об отмене акции, заявив, что формат встречи основан на принципах «инклюзивности и уважения» и не подлежит корректировке под требования отдельных стран.
После двух туров сборная Египта с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы G. Сборная Ирана с двумя баллами занимает вторую строчку.
* — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.