Кузнецов считает, что России было бы сложно выйти из группы ЧМ

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов оценил перспективы сборной России на чемпионате мира-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».
По мнению Кузнецова, российской команде было бы непросто бороться за выход в плей-офф из-за длительного отсутствия официальных международных встреч.
«Сборная России в основном состоит из игроков РПЛ, которые не играли в еврокубках уже четыре года. Уровень нашей сборной сейчас непонятен», — сказал Кузнецов.
Он отметил, что товарищеские матчи против соперников более низкого уровня не позволяют объективно оценить возможности команды.
«В матчах с командами из первой десятки рейтинга могли бы реально оценивать свои возможности. Без европейской практики делать на чемпионате мира нечего, было бы сложно выйти из группы», — заявил Кузнецов.