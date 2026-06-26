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Кузнецов считает, что России было бы сложно выйти из группы ЧМ

Бывший футболист ЦСКА связал это с отсутствием официальных международных матчей и еврокубковой практики.

Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов оценил перспективы сборной России на чемпионате мира-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению Кузнецова, российской команде было бы непросто бороться за выход в плей-офф из-за длительного отсутствия официальных международных встреч.

«Сборная России в основном состоит из игроков РПЛ, которые не играли в еврокубках уже четыре года. Уровень нашей сборной сейчас непонятен», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что товарищеские матчи против соперников более низкого уровня не позволяют объективно оценить возможности команды.

«В матчах с командами из первой десятки рейтинга могли бы реально оценивать свои возможности. Без европейской практики делать на чемпионате мира нечего, было бы сложно выйти из группы», — заявил Кузнецов.