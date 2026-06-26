Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.65
П2
1.64
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.15
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2

Родриго заявил, что ЧМ не вызвал большого ажиотажа в США

Форвард «Реала» отметил, что за пределами стадионов жизнь американцев почти не изменилась во время турнира.

Источник: Rodrygo Silva

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго поделился впечатлениями от атмосферы чемпионата мира-2026 в США. Его слова приводит The Guardian.

Футболист отметил, что интерес к турниру ощущается в основном рядом со стадионами и в туристических местах, тогда как повседневная жизнь большинства американцев практически не изменилась.

«За пределами этих центров активности жизнь американцев идет своим чередом. Чемпионат мира не вызвал широкого ажиотажа», — заявил Родриго.

При этом бразилец подчеркнул, что не считает подобную ситуацию хорошей или плохой, а лишь отметил культурные различия.

«Для нас, бразильцев, чемпионат мира — это грандиозный праздник, необычные дни и подтверждение нашей идентичности. Это совсем другое», — сказал Родриго.