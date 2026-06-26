Родриго заявил, что ЧМ не вызвал большого ажиотажа в США

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго поделился впечатлениями от атмосферы чемпионата мира-2026 в США. Его слова приводит The Guardian.
Футболист отметил, что интерес к турниру ощущается в основном рядом со стадионами и в туристических местах, тогда как повседневная жизнь большинства американцев практически не изменилась.
«За пределами этих центров активности жизнь американцев идет своим чередом. Чемпионат мира не вызвал широкого ажиотажа», — заявил Родриго.
При этом бразилец подчеркнул, что не считает подобную ситуацию хорошей или плохой, а лишь отметил культурные различия.
«Для нас, бразильцев, чемпионат мира — это грандиозный праздник, необычные дни и подтверждение нашей идентичности. Это совсем другое», — сказал Родриго.