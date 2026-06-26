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Ташуев не считает уровень ЧМ недосягаемым для РПЛ

Главный тренер «Енисея» заявил, что не видит принципиальной разницы между футболом на чемпионате мира и Российской премьер-лигой.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об уровне футбола на чемпионате мира-2026. Его слова приводит Metaratings.

По мнению специалиста, турнир не демонстрирует какого-либо недостижимого уровня по сравнению с Российской премьер-лигой.

«Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на ЧМ-2026», — сказал Ташуев.

Тренер также отметил, что на турнире выступает немало команд, не соответствующих уровню ведущих сборных.

«Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню. Я с “Шахтером” играл против итальянских команд — тоже ничего особенного не было», — добавил Ташуев.

Во время работы в солигорском «Шахтере» Ташуев встречался с «Торино» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.