Защитник «Балтики» Чивич: Босния преподнесет сюрприз в плей-офф

«Думаю, что Босния и Герцеговина преподнесет сюрпризы в плей-офф чемпионата мира. У нашей страны хорошая команда, где собраны опытные и молодые игроки. Конечно, в 1/16 финала легко никому не будет, потому что это другой уровень ответственности», — приводит слова Чивича «Спорт-Экспресс».
Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей‑офф чемпионата мира по футболу. Боснийцы заняли третье место в группе В, набрав четыре очка с разницей забитых/пропущенных голов «-1» (5−6). В плей‑офф выйдут 8 из 12 команд, занявших третьи места в группах, с лучшими дополнительными показателями. Сборная Боснии и Герцеговины первой обеспечила себе место в восьмерке.
2 июля 2026 года в Сан-Франциско сборная Боснии на стадионе «Ливайс» встретится в 1/16 финала с хозяевами чемпионата — сборной США.