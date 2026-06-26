Защитник «Балтики» Чивич: Босния преподнесет сюрприз в плей-офф

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей‑офф чемпионата мира по футболу. Боснийцы заняли третье место в группе В, набрав четыре очка с разницей забитых/пропущенных голов «-1» (5−6). В плей‑офф выйдут 8 из 12 команд, занявших третьи места в группах, с лучшими дополнительными показателями. Сборная Боснии и Герцеговины первой обеспечила себе место в восьмерке.