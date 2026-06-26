Гришин назвал игру сборной Германии на ЧМ скучной

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин раскритиковал игру сборной Германии на чемпионате мира-2026. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».
После поражения от Эквадора со счетом 1:2 специалист заявил, что немецкая команда не впечатляет действиями в атаке.
«Мне не нравится, как играет сборная Германии — очень скучно. Никакого креатива у них в атаке нет. Только Сане что‑то придумывает», — сказал Гришин.
Он также выразил недоумение решением тренерского штаба выпустить основной состав, несмотря на уже обеспеченный выход в плей-офф.
«Я удивлен, почему они сегодня выпустили основной состав. Можно было дать другим футболистам сыграть и быть в тонусе», — отметил Гришин.
Несмотря на поражение, сборная Германии с шестью очками заняла первое место в группе E и вышла в плей-офф.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
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- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти