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Гришин назвал игру сборной Германии на ЧМ скучной

Бывший футболист ЦСКА считает, что немецкой команде не хватает креатива в атаке.

Источник: AP 2024

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин раскритиковал игру сборной Германии на чемпионате мира-2026. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

После поражения от Эквадора со счетом 1:2 специалист заявил, что немецкая команда не впечатляет действиями в атаке.

«Мне не нравится, как играет сборная Германии — очень скучно. Никакого креатива у них в атаке нет. Только Сане что‑то придумывает», — сказал Гришин.

Он также выразил недоумение решением тренерского штаба выпустить основной состав, несмотря на уже обеспеченный выход в плей-офф.

«Я удивлен, почему они сегодня выпустили основной состав. Можно было дать другим футболистам сыграть и быть в тонусе», — отметил Гришин.

Несмотря на поражение, сборная Германии с шестью очками заняла первое место в группе E и вышла в плей-офф.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
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Пьеро Инкапье
43′
71′
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Первис Эступиньян
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Джон Йебоа
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Феликс Торрес
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Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
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Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
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Паскаль Грос
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60′
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Дениз Ундав
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Александр Павлович
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46′
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Германия
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Удары в створ
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3
Угловые
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2
Фолы
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10
Судейская бригада
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти