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Клопп раскритиковал тактику Нагельсмана в матче с Эквадором

Немецкий специалист заявил, что ему не понравились многие решения сборной Германии в игре чемпионата мира.

Источник: Reuters

Юрген Клопп раскритиковал тактику главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Эквадора. Его слова приводит Magenta TV.

Германия обеспечила себе первое место в группе после двух стартовых туров, однако в третьем матче уступила Эквадору со счетом 1:2.

«Мы неправильно действовали, выбрали не тот футбол против агрессивного соперника. С 12-й минуты у нас пропала глубина в атаке, а оборонялись мы низким блоком так, будто просто решили его протестировать», — сказал Клопп.

По словам бывшего тренера «Ливерпуля», игра немецкой команды не создала ощущения уверенности перед стартом плей-офф.

«Было очень много вещей, которые мне не понравились. Не было ощущения, что мы сейчас спокойно пройдем следующие раунды. Нам нужно сочетать свои качества с соответствующим настроем. Конечно, настроя не хватало», — отметил специалист.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти