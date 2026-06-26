Суарес назвал Кейна своим любимым современным нападающим

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, какие современные центральные форварды ему нравятся. Его слова приводит Mundo Deportivo.
По мнению уругвайца, Эрлинг Холанд остается одним из самых опасных нападающих в штрафной площади, однако сам он выше ценит игру Харри Кейна.
«Холанд — смертоносная “девятка” в штрафной, хотя команде приходится играть на него. Я предпочитаю Харри Кейна. Он гораздо лучше взаимодействует с остальной командой», — сказал Суарес.
Также форвард высказался о своем соотечественнике Дарвине Нуньесе, который этим летом покинул «Ливерпуль».
«Первое, что он должен сделать, — изменить свой менталитет. На мой взгляд, он обладает потрясающими качествами. Если достигнет своего максимального уровня, станет нападающим, который будет мне очень нравиться», — отметил Суарес.