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Суарес назвал Кейна своим любимым современным нападающим

Уругваец также высоко оценил Холанда и заявил, что Дарвину Нуньесу необходимо изменить менталитет.

Источник: AP 2024

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, какие современные центральные форварды ему нравятся. Его слова приводит Mundo Deportivo.

По мнению уругвайца, Эрлинг Холанд остается одним из самых опасных нападающих в штрафной площади, однако сам он выше ценит игру Харри Кейна.

«Холанд — смертоносная “девятка” в штрафной, хотя команде приходится играть на него. Я предпочитаю Харри Кейна. Он гораздо лучше взаимодействует с остальной командой», — сказал Суарес.

Также форвард высказался о своем соотечественнике Дарвине Нуньесе, который этим летом покинул «Ливерпуль».

«Первое, что он должен сделать, — изменить свой менталитет. На мой взгляд, он обладает потрясающими качествами. Если достигнет своего максимального уровня, станет нападающим, который будет мне очень нравиться», — отметил Суарес.