Глава ФИФА Инфантино планирует посещать по два матча ЧМ в день

По информации источника, для перемещения между городами США, Канады и Мексики, в которых проходят матчи ЧМ-2026, Инфантино использует частный самолет. В ФИФА подтвердили, что он намерен смотреть вживую по два матча ежедневно, несмотря на напряженный график.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, которые заняли или займут первые два места в своих группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.
Плей-офф ЧМ-2026 стартует 28 июня в Лос-Анджелесе матчем между сборными ЮАР и Канады.