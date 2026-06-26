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Глава ФИФА Инфантино планирует посещать по два матча ЧМ в день

Президент Международной Федерации Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен посещать по два матча чемпионата мира по футболу ежедневно до завершения турнира. Об этом сообщает издание The Guardian.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, для перемещения между городами США, Канады и Мексики, в которых проходят матчи ЧМ-2026, Инфантино использует частный самолет. В ФИФА подтвердили, что он намерен смотреть вживую по два матча ежедневно, несмотря на напряженный график.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, которые заняли или займут первые два места в своих группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.

Плей-офф ЧМ-2026 стартует 28 июня в Лос-Анджелесе матчем между сборными ЮАР и Канады.

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