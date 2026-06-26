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Мостовой дал прогноз, что Норвегия сыграет вничью с Францией

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Норвегия — Франция на чемпионате мира-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Если заходить издалека, то про ту же Турцию многие кричат, что команда провалилась на чемпионате мира. Но она в каждом матче превосходила соперников по игре. Вчера они обыграли сборную, которая находится на первом месте в группе. На любых турнирах такое случается. Ту же ситуацию мы увидели в матче Эквадор — Германия. Возвращаясь к игре, конечно, Франция сильнее Норвегии, но имеет ли смысл французам упираться? Ничья устроит всех, потому что командам нужно экономить силы перед следующими матчами. На их месте, я бы дал ключевым игрокам отдохнуть, как это сделала Испания. Какой смысл нестись в атаку, если тебя все устраивает? Я думаю, Франция с Норвегией все-таки сыграют спокойнее», — передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч пройдет в пятницу, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» в Бостоне. Начало — в 22 часа по московскому времени. Франция и Норвегия набрали по 6 очков и занимают первое и второе места в группе I, обеспечив себе участие в 1/16 финала чемпионата мира.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

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