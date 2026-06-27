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Александр Мостовой дал прогноз на матч Уругвай — Испания на ЧМ

Бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч чемпионата мира между командами Уругвая и Испании.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Его ставка — ничья, коэффициент — 4.30.

«Уругвай, в отличие от Испании, еще не решил задачу. У них два очка после двух туров, поэтому нужна победа, чтобы спокойно проходить дальше и ни от кого не зависеть. Уругвай — хорошая команда, с характером, с футболистами высокого уровня. Им отступать некуда, значит, будут играть жестко, агрессивно, искать свои моменты. Такие сборные как раз опасны, когда их прижимает ситуация в таблице. Испании будет непросто, даже если по классу она выше. Думаю, матч получится нервным и плотным. Уругвай может преподнести сюрприз, потому что мотивация у них максимальная. Но Испания все равно должна держать уровень и не проиграть. Больше всего здесь вижу 1:1, а если кто-то и заберет матч, то скорее Испания — 1:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Встреча группового этапа чемпионата мира Уругвай — Испания пройдет 27 июня. Начало игры запланировано на 3:00 по московскому времени.

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