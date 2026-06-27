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Константин Генич дал прогноз на матч Новая Зеландия — Бельгия

Комментатор и эксперт Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Бельгии, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Источник: РИА "Новости"

Он предлагает ставку на победу Бельгии с форой (-2) с коэффициентом 1.70.

«Бельгийцы пока проваливают чемпионат мира. У них 2 ничьих в двух матчах, причем с Ираном и Египтом. Вряд ли кто-то ожидал от сборной Бельгии именно таких результатов, но все равно по-прежнему все в руках сборной Бельгии. Ей надо побеждать Новую Зеландию, а 5 очков — это стопроцентный выход из группы. Поэтому Бельгия, скорее всего, выиграет то, что не залетело в предыдущих матчах, а моментов было более чем достаточно. Я думаю, что здесь бельгийцы вполне могут ворота сборной Новой Зеландии и распечатает. Тот же Доку вернулся в хорошем расположении духа. Ребенок родился, конечно, налетал он там платиновую карту. Если появится в составе Доку на этих невероятных эмоциях, я думаю, может забить, как и остальные мощные игроки сборной Бельгии. Бельгийцы способны не оставить шансов новозеландцам. Мой прогноз — “победа Бельгии с форой (-2)”, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.

Матч чемпионата мира Новая Зеландия — Бельгия состоится 27 июня и начнется в 6:00 по московскому времени.

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