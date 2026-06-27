Дембеле признали лучшим игроком матча ЧМ против норвежцев

Встреча группы I состоялась в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. В составе французской команды три гола забил Дембеле (на 7, 20 и 32-й минутах), еще один мяч на счету Дезире Дуэ (90+4).
Как информирует Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на мировых первенствах с 1954 года. Тогда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота сборной Чехословакии к 24-й минуте. Французу для этого потребовалось 32 минуты. По данным Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Этот хет-трик стал третьим на текущем турнире.
Всего на счету Дембеле четыре гола на чемпионате мира — 2026. Ранее обладатель «Золотого мяча» забил мяч в ворота сборной Ирака (3:0).
Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию, имея в активе шесть очков. Третье и четвертое места заняли сборные Сенегала (3) и Ирака (0) соответственно.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Йерген Странн Ларсен
50′
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти