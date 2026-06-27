Троссард признан лучшим игроком матча Бельгии и Новой Зеландии на ЧМ

Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1 и вышла в 1/16 финала турнира с первого места в группе. Троссард забил первые два мяча своей команды и стал одним из главных участников победы.
Также у бельгийцев в этом матче отличились Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс. Единственный гол сборной Новой Зеландии забил Элайджа Джаст.
Перед заключительным туром положение Бельгии в группе оставалось напряженным: команда ранее сыграла вничью с Египтом и Ираном. Победа над Новой Зеландией позволила бельгийцам не зависеть от дополнительных раскладов и пройти дальше с первой позиции.
Троссарду 31 год. Он выступает за лондонский «Арсенал» и играет за сборную Бельгии с 2020 года. На его счету 14 голов в 54 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится в формате с участием 48 сборных и завершится 19 июля.
Даррен Базили
Руди Гарсия
Элайджа Джаст
84′
Леандро Троссар
28′
Леандро Троссар
(Ханс Ванакен)
50′
Кевин Де Брейне
66′
Ромелу Лукаку
(Николас Раскин)
86′
Алексис Салемакерс
(Ромелу Лукаку)
90+4′
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
56′
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
46′
2
Тим Пэйн
64′
5
Майкл Боксалл
13
Либерато Какаче
79′
3
Франсис де Врис
10
Сарприит Сингх
46′
19
Бен Олд
23
Райан Томас
46′
21
Джесси Рэнделл
6
Джо Белл
64′
20
Каллум Макковатт
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
4
Брэндон Мехеле
3
Артур Теат
20
Ханс Ванакен
11
Жереми Доку
56′
26
Матиас Фернандес-Пардо
10
Леандро Троссар
72′
22
Алексис Салемакерс
7
Кевин Де Брейне
72′
24
Амаду Онана
17
Шарль Де Кетеларе
85′
23
Николас Раскин
8
Юри Тилеманс
85′
9
Ромелу Лукаку
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти