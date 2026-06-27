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Определились 28 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Известны девять пар первого раунда плей-офф турнира.

Источник: AP 2024

На чемпионате мира-2026 определились 28 сборных, которые гарантировали себе участие в 1/16 финала турнира.

Путевки в плей-офф уже получили Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина, Бразилия, Марокко, США, Австралия, Парагвай, Германия, Кот-д'Ивуар, Эквадор, Нидерланды, Япония, Швеция, Бельгия, Египет, Испания, Кабо-Верде, Франция, Норвегия, Сенегал, Аргентина, Колумбия, Португалия, Англия и Гана.

На данный момент известны 9 из 16 пар первого раунда плей-офф. В 1/16 финала сыграют Германия и Парагвай, Франция и Швеция, ЮАР и Канада, Нидерланды и Марокко, США и Босния и Герцеговина, Бразилия и Япония, Кот-д'Ивуар и Норвегия, Аргентина и Кабо-Верде, а также Австралия и Египет.

Еще несколько участников и пар плей-офф определятся после завершения оставшихся матчей группового этапа. В 1/16 финала выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 национальных команд. Финальный матч запланирован на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году команда Лионеля Месси выиграла турнир в Катаре, победив Францию в финале в серии пенальти.