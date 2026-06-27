Определились 28 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

На данный момент известны 9 из 16 пар первого раунда плей-офф. В 1/16 финала сыграют Германия и Парагвай, Франция и Швеция, ЮАР и Канада, Нидерланды и Марокко, США и Босния и Герцеговина, Бразилия и Япония, Кот-д'Ивуар и Норвегия, Аргентина и Кабо-Верде, а также Австралия и Египет.