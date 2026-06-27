Аршавин заявил, что футбол может наказать Норвегию за матч с Францией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении Норвегии от Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026. Норвежцы уступили со счетом 1:4, но еще до начала матча обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. Об этом Аршавин сказал в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Норвегия не выставила основной состав на игру с Францией. В запасе остались нападающие Эрлинг Холанд и Александер Серлот, полузащитник Мартин Эдегор и основной вратарь Эрьян Нюланд.
«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли “синицу в руке”, зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот-д'Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет.
Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот-д'Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», — сказал Аршавин.
Матч Франция — Норвегия прошел в Бостоне. Французы выиграли группу I, а норвежская команда вышла в плей-офф со второго места.
В 1/16 финала Норвегия сыграет с Кот-д'Ивуаром. Соперник сборной Франции по первому раунду плей-офф станет известен позднее.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Йерген Странн Ларсен
50′
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти