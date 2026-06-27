Аршавин заявил, что футбол может наказать Норвегию за матч с Францией

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли “синицу в руке”, зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот-д'Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет.



Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот-д'Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», — сказал Аршавин.