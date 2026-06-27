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Овечкин может посетить финал чемпионата мира-2026 по футболу

Финальный матч турнира пройдет 19 июля в Нью-Джерси.

Источник: Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Матч состоится на стадионе MetLife Stadium.

По информации источника, Овечкин планирует прилететь в США в июле. Ранее российский хоккеист был заявлен среди участников Fanatics Fest, который пройдет 18 июля в Нью-Йорке.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с момента дебюта в НХЛ. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в лиге и последним по действующему контракту с клубом.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 929 шайб в 1573 матчах. Он является рекордсменом лиги по голам в регулярке: предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

Также Овечкин продолжает приближаться к рекорду Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли. У канадца 1016 шайб, у российского нападающего — 1006.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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