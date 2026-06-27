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Испания может лишиться двух игроков перед плей-офф ЧМ-2026

После травм в игре с Уругваем (1:0) под вопросом оказались дальнейшие перспективы на турнире Йереми Пино и Нико Уильямса.

Источник: Reuters

Два игрока сборной Испании получили травмы в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Уругвая, сообщают The Athletic и ESPN.

Встреча завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Единственный гол на исходе первого тайма забил Алекс Баэна.

Вингер «Кристал Пэлас» Йереми Пино, появившийся на поле на 66-й минуте, повредил ключицу в одном из игровых столкновений в концовке матча. Поскольку все замены у испанской команды были исчерпаны, футболист был вынужден остаться на поле до финального свистка. После игры Пино покинул стадион в фиксирующей повязке.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции подтвердил серьёзность повреждения.

«Пино может пропустить остаток чемпионата мира. У него травма ключицы. Завтра ему сделают еще несколько рентгеновских снимков. Он очень страдал, и то, что он помогал нам до конца игры, — настоящий подвиг», — заявил тренер.

Кроме того, под вопросом остаётся участие в матчах плей-офф Нико Уильямса. Вингер «Атлетика», вышедший на замену на 76-й минуте, испытывал дискомфорт в мышцах.

«[Уильямс] чувствовал дискомфорт. Это могло быть растяжение или усталость», — отметил де ла Фуэнте.

Сборная Испании набрала семь очков в трёх матчах группового этапа, заняла первое место в своём квартете и вышла в плей-офф. В 1/16 финала испанцы встретятся с командой, занявшей второе место в группе J (Австрия или Алжир).

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти