Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: мы заслуживали 7 очков в группе

Но если мне нужно анализировать, я учитываю и ошибки, потому что они — часть футбола. Однако, несмотря на наличие ошибок, мы не достигли приемлемого процента реализации созданных голевых моментов. И соотношение между пропущенными мячами и уровнем игры соперников также было неудовлетворительным. Это были голы, которых можно было избежать, но это часть игры.