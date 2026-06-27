Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: мы заслуживали 7 очков в группе

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выразил недовольство вопросом журналиста после поражения команды от Испании (0:1) на групповом этапе чемпионата мира и вылета с турнира, сообщает As.
Уругвайская команда набрала два очка в трех матчах и заняла третье место в группе, опередив Саудовскую Аравию по дополнительным показателям, но лишившись шансов оказаться в числе тех, кто вышел в 1/16 финала.
— Ошибки стали решающим фактором в неудачном выступлении?
— Представьте, каково это — находиться на моем месте, будучи ответственным за выступления Уругвая на чемпионате мира. Никто не готов слушать никаких объяснений, и это естественно. Вопросы нацелены не на поиск ответа, а скорее на то, чтобы переложить на меня как на ответственного все разочарование за проделанную работу.
Но если мне нужно анализировать, я учитываю и ошибки, потому что они — часть футбола. Однако, несмотря на наличие ошибок, мы не достигли приемлемого процента реализации созданных голевых моментов. И соотношение между пропущенными мячами и уровнем игры соперников также было неудовлетворительным. Это были голы, которых можно было избежать, но это часть игры.
Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков, если говорить о справедливости по игре. Но, пожалуй, мне следует сказать лишь то, что все разочарование, которое вы — журналисты и болельщики уругвайского футбола — хотите направить на меня, я принимаю, — резюмировал Бьелса.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти