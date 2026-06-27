Дешам вернулся в расположение сборной Франции после похорон

В этот день сборная Франции без Дешама одержала победу над Норвегией (4:1) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026. Сообщалось, что ФИФА не разрешила французам выйти на игру с траурными повязками в честь матери тренера. Минута молчания, объявленная перед началом игры, была посвящена погибшим во время землетрясения в Венесуэле.