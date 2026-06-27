Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
19.75
X
9.75
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.35
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.05
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.98
П2
5.39
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.07
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
21.00
X
9.50
П2
1.16

Дешам вернулся в расположение сборной Франции после похорон

Тренер летал домой на похороны матери. Без него французы разгромили Норвегию в последнем матче группового этапа (4:1).

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в субботу вернулся в расположение команды в Бостоне (США), где она размещается в период чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба двукратных чемпионов мира.

57-летний специалист покидал коллектив в связи с кончиной матери. Дешам провёл во Франции четыре дня вместе с семьёй до похорон, которые состоялись в пятницу в Англете.

В этот день сборная Франции без Дешама одержала победу над Норвегией (4:1) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026. Сообщалось, что ФИФА не разрешила французам выйти на игру с траурными повязками в честь матери тренера. Минута молчания, объявленная перед началом игры, была посвящена погибшим во время землетрясения в Венесуэле.

Франция стала одной из двух сборных вместе с хозяевами ЧМ-2026 Мексикой, кто выиграл все три матча на групповом этапе турнира. Шансы на идеальное выступление в группе сохраняют Аргентина и Колумбия, которые в сегодняшний игровой день встречаются с Иорданией и Португалией соответственно.

В 1/16 финала французская команда встретится со сборной Швеции. Игра пройдет в Нью-Джерси в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Норвегия
1:4
Первый тайм: 1:3
Франция
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 64146 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Голы
Норвегия
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Франция
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Нереализованные пенальти
Норвегия
Йерген Странн Ларсен
50′
Составы команд
Норвегия
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
Франция
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Статистика
Норвегия
Франция
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
18
Удары в створ
4
9
Угловые
4
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти