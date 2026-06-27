Дешам вернулся в расположение сборной Франции после похорон

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в субботу вернулся в расположение команды в Бостоне (США), где она размещается в период чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба двукратных чемпионов мира.
57-летний специалист покидал коллектив в связи с кончиной матери. Дешам провёл во Франции четыре дня вместе с семьёй до похорон, которые состоялись в пятницу в Англете.
В этот день сборная Франции без Дешама одержала победу над Норвегией (4:1) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026. Сообщалось, что ФИФА не разрешила французам выйти на игру с траурными повязками в честь матери тренера. Минута молчания, объявленная перед началом игры, была посвящена погибшим во время землетрясения в Венесуэле.
Франция стала одной из двух сборных вместе с хозяевами ЧМ-2026 Мексикой, кто выиграл все три матча на групповом этапе турнира. Шансы на идеальное выступление в группе сохраняют Аргентина и Колумбия, которые в сегодняшний игровой день встречаются с Иорданией и Португалией соответственно.
В 1/16 финала французская команда встретится со сборной Швеции. Игра пройдет в Нью-Джерси в ночь со вторника на среду по московскому времени.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Йерген Странн Ларсен
50′
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти