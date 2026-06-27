Источник: герой ЧМ-2026 Возинья остался без клуба

На групповом этапе ЧМ Возинье удалось дважды оставить свои ворота в неприкосновенности — в матчах с Испанией и Саудовской Аравией. Во встрече с Уругваем он пропустил два мяча. Все три игры завершились вничью, благодаря чему сборная Кабо-Верде сенсационно заняла второе место в группе Н и вышла в 1/16 финала, где встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной.