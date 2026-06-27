Источник: герой ЧМ-2026 Возинья остался без клуба

Основной вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал свободным агентом. Об этом сообщил сам 40-летний голкипер.
«Мой контракт с предыдущим клубом, “Шавишем”, закончился, и на данный момент у меня пока нет предложений. Я открыт ко всему. Посмотрим, какие варианты появятся», — цитирует слова Возиньи The Sun со ссылкой на бразильского журналиста Даниэля Брауне.
На групповом этапе ЧМ Возинье удалось дважды оставить свои ворота в неприкосновенности — в матчах с Испанией и Саудовской Аравией. Во встрече с Уругваем он пропустил два мяча. Все три игры завершились вничью, благодаря чему сборная Кабо-Верде сенсационно заняла второе место в группе Н и вышла в 1/16 финала, где встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной.
На чемпионате мира 2026 года Возинья стал третьим вратарем в истории мировых первенств, которому удалось провести несколько «сухих» матчей после достижения 40-летнего возраста.
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
9′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+3′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
66′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
66′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти