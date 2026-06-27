Рафинья пропустит первый матч плей-офф ЧМ с Японией

В игре второго тура группового этапа против сборной Гаити (3:0) футболист получил повторное повреждение подколенного сухожилия. Он также не принимал участия во встрече третьего тура с командой Шотландии (3:0). Во вторник спортсмен заявил в соцсетях, что «сделает все возможное, чтобы восстановиться и вернуться как можно скорее».