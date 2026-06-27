Рафинья пропустит первый матч плей-офф ЧМ с Японией

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Рафинья пропустит матч 1/16 финала чемпионата мира с командой Японии из-за травмы, информирует Globo.
В игре второго тура группового этапа против сборной Гаити (3:0) футболист получил повторное повреждение подколенного сухожилия. Он также не принимал участия во встрече третьего тура с командой Шотландии (3:0). Во вторник спортсмен заявил в соцсетях, что «сделает все возможное, чтобы восстановиться и вернуться как можно скорее».
Матч с японцами состоится в Хьюстоне 29 июня. Игрок останется на базе пентакампеонов в Нью-Джерси, где продолжит интенсивное восстановление, чтобы постараться быть в строю к ⅛ финала, куда Бразилия постарается выйти без его помощи.
Рафинье 29 лет. Он выступает за испанскую «Барселону». В минувшем сезоне он провел за клуб 33 матча и забил 21 гол.
Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 национальных сборных на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.