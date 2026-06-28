Каннаваро назвал чемпионат мира важным опытом для сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвел итоги выступления команды на чемпионате мира-2026 после поражения от ДР Конго (1:3) в заключительном туре группового этапа.
Итальянский специалист отметил, что его команда хорошо провела первый тайм, однако после перерыва начала допускать ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
«Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими», — сказал Каннаваро.
Сборная Узбекистана впервые в истории выступила на чемпионате мира. На групповом этапе команда также уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), не сумев выйти в плей-офф.
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+5′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
48′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
59′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
59′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти