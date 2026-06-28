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Каннаваро назвал чемпионат мира важным опытом для сборной Узбекистана

Главный тренер команды заявил, что гордится своими футболистами, несмотря на вылет с турнира.

Источник: Uzbekistan Football Association

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвел итоги выступления команды на чемпионате мира-2026 после поражения от ДР Конго (1:3) в заключительном туре группового этапа.

Итальянский специалист отметил, что его команда хорошо провела первый тайм, однако после перерыва начала допускать ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

«Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими», — сказал Каннаваро.

Сборная Узбекистана впервые в истории выступила на чемпионате мира. На групповом этапе команда также уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), не сумев выйти в плей-офф.

ДР Конго
3:1
Первый тайм: 0:1
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Голы
ДР Конго
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Узбекистан
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
Составы команд
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+5′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
48′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
59′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
59′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Статистика
ДР Конго
Узбекистан
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
4
1
Угловые
2
4
Фолы
6
16
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти