Каннаваро назвал чемпионат мира важным опытом для сборной Узбекистана

«Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими», — сказал Каннаваро.