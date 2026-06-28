Файзуллаев заявил, что Узбекистан не показал максимум на ЧМ

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2026. Его слова приводит «Чемпионат».
Футболист признал, что само участие в турнире стало важным событием, но подчеркнул, что этого недостаточно для команды.
«Сыграли на чемпионате мира — да. Но этого недостаточно. Я хочу побеждать. Мы этого не смогли сделать. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат мира и одержим победы», — сказал Файзуллаев.
По словам полузащитника, сборная Узбекистана не раскрыла свой потенциал на турнире.
«Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны. Мы можем играть в хороший футбол. Здесь нам не хватило этого», — отметил игрок.
Узбекистан проиграл все три матча группового этапа и завершил выступление на чемпионате мира с разницей мячей 2:11.
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+5′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
48′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
59′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
59′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти