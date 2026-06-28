Леау заявил, что Португалии не хватило только забитого гола

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал ничью с Колумбией (0:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026. Его слова приводит A Bola.
По мнению футболиста, португальская команда создала достаточно моментов, но не сумела реализовать их.
«Единственное, чего не хватало, — это гола. У нас были возможности благодаря Бруну Фернандешу и Жоау Феликсу», — сказал Леау.
Он также отметил силу сборной Колумбии и подчеркнул, что Португалия проявила характер в сложной игре.
«Мы показали качество нашей команды и нашу способность терпеть. Команда с высоким уровнем мастерства должна уметь терпеть в трудные моменты. Думаю, именно это поможет нам далеко пройти на чемпионате мира. Команда едина», — заявил Леау.
Португалия заняла второе место в группе и в первом раунде плей-офф сыграет со сборной Хорватии.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти