Лоренсо заявил, что Колумбия заслужила победу над Португалией

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026. Его слова приводит пресс-служба ФИФА.
По мнению специалиста, его команда полностью контролировала ход встречи, однако не сумела реализовать созданные моменты.
«Мы действительно заслужили победу: моментов было предостаточно, но подвела реализация — не хватило точности в завершающей стадии», — сказал Лоренсо.
Тренер также похвалил своих футболистов и отметил силу соперника.
«Хочу от всего сердца поздравить ребят. Они приложили максимум усилий и сегодня выглядели потрясающе. Португалия — сильная команда, но, по моему ощущению, сегодня преимущество было на нашей стороне», — заявил Лоренсо.
Колумбия с семью очками выиграла группу K и в 1/16 финала встретится со сборной Ганы.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти