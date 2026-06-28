СМИ: Монтелла сохранит пост главного тренера сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла, вероятнее всего, сохранит свой пост после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает Takvim.
По информации источника, Турецкая футбольная федерация намерена продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, однако перед стартом Лиги наций в сентябре планирует внести изменения в его тренерский штаб. Также руководство хочет пересмотреть подход к формированию состава, тактическую модель игры и работу специалистов по физической подготовке.
На чемпионате мира Турция впервые с 2002 года сыграла в финальной стадии турнира, но не смогла выйти из группы. Команда уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), после чего обыграла США (3:2), однако завершила групповой этап на последнем месте.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти