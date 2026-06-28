СМИ: Монтелла сохранит пост главного тренера сборной Турции

На чемпионате мира Турция впервые с 2002 года сыграла в финальной стадии турнира, но не смогла выйти из группы. Команда уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), после чего обыграла США (3:2), однако завершила групповой этап на последнем месте.