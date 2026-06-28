Зико заявил, что не расстроится из-за победы Японии над Бразилией

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о предстоящем матче бразильцев против Японии в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Его слова приводит Globo.
Зико играл в Японии с 1991 по 1994 год, а с 2002-го по 2006-й возглавлял национальную команду страны. Также он работал в структуре «Касима Антлерс».
«Конечно, я за Бразилию. Если Бразилия победит, это будет здорово, потому что я бразилец. Но если они проиграют, я не расстроюсь, потому что в японском футболе есть моя частичка», — сказал Зико.
Бразилия и Япония встретятся в 1/16 финала чемпионата мира.