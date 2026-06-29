Джесси Марш: Сказал игрокам, что они канадские герои

«Мы понимали, что временами игра будет хаотичной, потому что соперник любит действовать на свободном пространстве и очень опасен в переходных фазах. Мы старались сохранить свою структуру и постепенно повышать интенсивность игры. План был таким: за счет замен стать еще сильнее и в какой-то момент наказать соперника.



Моменты у нас были на протяжении всей встречи, но нам не хватало хладнокровия в завершении. Затем мяч оказался у Стива Эуштакиу, и я лишь надеялся, что он хотя бы попадет в створ и даст нам шанс. А он взял и забил.



Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята, какой характер они показали. Это канадские герои — именно так я сказал им после матча. Теперь они действительно стали национальными героями. Я невероятно счастлив за них», — приводит слова Джесси Марша ВВС.