Джесси Марш: Сказал игрокам, что они канадские герои

Сборная Канады обыграла ЮАР в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ. Единственный мяч в этой встрече на 90+2-й минуте забил полузащитник Стивен Эуштакиу. Канадские футболисты впервые вышли в ⅛ финала ЧМ.
«Мы понимали, что временами игра будет хаотичной, потому что соперник любит действовать на свободном пространстве и очень опасен в переходных фазах. Мы старались сохранить свою структуру и постепенно повышать интенсивность игры. План был таким: за счет замен стать еще сильнее и в какой-то момент наказать соперника.
Моменты у нас были на протяжении всей встречи, но нам не хватало хладнокровия в завершении. Затем мяч оказался у Стива Эуштакиу, и я лишь надеялся, что он хотя бы попадет в створ и даст нам шанс. А он взял и забил.
Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята, какой характер они показали. Это канадские герои — именно так я сказал им после матча. Теперь они действительно стали национальными героями. Я невероятно счастлив за них», — приводит слова Джесси Марша ВВС.
В ⅛ финала сборная Канады 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти