Альфонсо Дэвис: Теперь дети в Канаде захотят быть футболистами

— Когда я только присоединился к команде, многие даже не знали, что у нас есть футбольная сборная, но теперь многие подростки в Канаде захотят стать футболистами. Хоккей — это главный вид спорта в Канаде, но после этого, я уверен, большинство детей посмотрят на это и подумают: «Я тоже хочу когда-нибудь быть на их месте», — приводит слова Дэвиса The Athletic.