Альфонсо Дэвис: Теперь дети в Канаде захотят быть футболистами

Сборная Канады обыграла ЮАР в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ. Дэвис в этом матче вышел на замену на 76-й минуте и создал несколько опасных моментов. 25-летний футболист пропустил все встречи группового этапа ЧМ из-за травмы, которую получил 6 мая в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Пари-Сен-Жермен» (1:1).
— Когда я только присоединился к команде, многие даже не знали, что у нас есть футбольная сборная, но теперь многие подростки в Канаде захотят стать футболистами. Хоккей — это главный вид спорта в Канаде, но после этого, я уверен, большинство детей посмотрят на это и подумают: «Я тоже хочу когда-нибудь быть на их месте», — приводит слова Дэвиса The Athletic.
В составе сборной Канады Альфонсо Дэвис дебютировал в 2017 году. На его счету 15 голов и 18 передач в 59 матчах.
Сборная Канады впервые в истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. На этой стадии команда 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти