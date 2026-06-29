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Альфонсо Дэвис: Теперь дети в Канаде захотят быть футболистами

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал выход команды в ⅛ финала плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Канады обыграла ЮАР в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ. Дэвис в этом матче вышел на замену на 76-й минуте и создал несколько опасных моментов. 25-летний футболист пропустил все встречи группового этапа ЧМ из-за травмы, которую получил 6 мая в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Пари-Сен-Жермен» (1:1).

— Когда я только присоединился к команде, многие даже не знали, что у нас есть футбольная сборная, но теперь многие подростки в Канаде захотят стать футболистами. Хоккей — это главный вид спорта в Канаде, но после этого, я уверен, большинство детей посмотрят на это и подумают: «Я тоже хочу когда-нибудь быть на их месте», — приводит слова Дэвиса The Athletic.

В составе сборной Канады Альфонсо Дэвис дебютировал в 2017 году. На его счету 15 голов и 18 передач в 59 матчах.

Сборная Канады впервые в истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. На этой стадии команда 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

ЮАР
0:1
Первый тайм: 0:0
Канада
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
28.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 69237 зрителей
Главные тренеры
Уго Брос
Джесси Марш
Голы
Канада
Стивен Эуштакиу
90+2′
Составы команд
ЮАР
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Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
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Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
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8
Чепанг Мореми
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Реле Мофокенг
46′
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Талент Мбата
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Эвиденсе Макгопа
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Икраам Райнерс
Канада
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Максим Крепо
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Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
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59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
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ЮАР
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Желтые карточки
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2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
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7
Угловые
1
4
Фолы
10
16
Офсайды
1
0
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Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти